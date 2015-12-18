Сотрудники отелей рассказали о самых странных просьбах постояльцев

Список самых причудливых вопросов и просьб, поступивших от гостей за последние 18 месяцев, составили работники сети из 506 отелей Travelodge в Великобритании, пишет "Вокруг света".

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На первом месте оказался, возможно, кажущийся странным только британцам вопрос: "Хаггис - это животное?" И речь в данном случае не об известной марке подгузников, а о национальном шотландском блюде из бараньих потрохов (haggis).

Далее в списке следуют наивные вопросы: "Во сколько начинается северное сияние?" и "Когда Лох-несское чудовище выходит к посетителям?" Позабавили сотрудников отеля вопросы о том, где можно найти Cameron’s Northern Powerhouse (на самом деле Northern Powerhouse - это экономический проект британского премьер-министра Дэвида Кэмерона) и когда Биг-Бен ложится спать.

В тупик персонал поставила просьба передать чайкам, чтобы кричали потише (известно, что среди всех птиц британцев больше всего раздражают чайки). Удивил сотрудников и вопрос о том, как на вокзале Кингс-Кросс сесть в поезд до Хогвартса - школы чародейства и волшебства из серии книг о Гарри Поттере.

Также постояльцы просили сотрудников отеля найти человека, который мог бы устроить для них многоконфессиональную свадьбу; сделать так, чтобы луна смотрела в окно номера, так как гость собирался сделать предложение девушке исключительно при лунном свете, организовать Рождество в июле и остановить марафон на то время, когда постояльцу будет нужно покинуть город.