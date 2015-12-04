В Одессе за взятку осудили экс-милиционера Путина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого бывшего милиционера признали виновным в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

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"Бывший работник одного из районных отделов милиции региона 3 декабря приговорен к штрафу в размере 25,5 тыс грн", - отметили в пресс-службе.

Досудебное расследование установило, что в августе осужденный требовал и получил 1,3 тыс. грн от частного предпринимателя за несоставление протокола об административном правонарушении и невмешательстве в хозяйственную деятельность.

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Как сообщил УНИАН представитель ведомства, речь о правоохранителе по фамилии Путин, о котором летом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Задержан Путин! В Одессе служба внутренней безопасности МВД задержала милиционера - мелкого взяточника с фамилией Путин…", - написал он.