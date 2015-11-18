"Кошмарная" история про котов и огурцы получила свое продолжение: ветеринары выступили на защиту котов

Об этом сообщает National Geographic.

Опрошенные изданием специалисты отметили, что у кошек нет страха перед огурцами, однако животных пугает ситуация, когда у них за спиной неожиданно оказывается предмет незнакомой формы, которому не место на полу.

По словам ветеринаров, подобные действия со стороны владельцев равносильны любым другим формам запугивания, которые неблагоприятно влияют на психику домашних питомцев, цитирует издание Lenta.ru.

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Автор книги «Кошачьи чувства» (Cat Sense) Джон Брэдшоу из университета Бристоля назвал такое поведение людей «достойным презрения».

Изначально видеоподборку с котами, в которой животные пугаются внезапно оказавшихся рядом огурцов, выложило на своей странице в Facebook издание Huffington Post. За три дня, начиная с 15 ноября, запись посмотрели более 60 миллионов раз.

По однотипному сюжету всех видеороликов, огурец незаметно подкладывают к животному сзади. Когда кошка обнаруживает у себя за спиной овощ, она начинает паниковать — высоко подпрыгивает или убегает.