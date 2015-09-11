Количество японцев старше 100 лет впервые в истории перевалило за 60 тысяч

Об этом сообщает Japan Today со ссылкой на данные национального министерства здравоохранения, передает Lenta.ru. Согласно сделанному экспертами ведомства прогнозу, к 15 сентября (в эту дату в Японии, как и во многих других странах, отмечается Международный день пожилых людей) количество столетних стариков в стране составит 61 568 человек.

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Кроме того, столетний рубеж в 2015 году перешагнули 30 379 японцев.

К празднику каждый из юбиляров получит письма и памятные подарки от правительства: им презентуют сакадзуки - серебряные чашечки для сакэ стоимостью 7 тыс. иен. Однако, поскольку старцев становится все больше с каждым годом, правительство уже задумалось о поиске более дешевых альтернатив на будущее (для сравнения, в 1963 году, когда долгожители впервые получили подарки, понадобилось лишь 153 презента для именинников).

Как пишет Japan Today, 87% долгожителей в Японии женского пола. Вместе с тем, напоминает издание, именно в этой стране проживает самый старый в мире мужчина - 112-летний Ясутаро Коидэ.

Средняя продолжительность жизни японского мужчины составляет 80 лет, японской женщины - 86,8 года.