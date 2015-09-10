В Японии начинается неделя, посвященная предотвращению самоубийств

Мероприятия проходят в рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств, который по решению ООН проводится 10 сентября, передает русская служба ВВС.

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Япония остается на втором месте после России по количеству самоубийств среди стран "Большой восьмерки". В Японии происходит 18,5 самоубийств на 100 тысяч населения, в России - 19,5, в США - 12,1, в Великобритании - 6,2.

В течение недели в Японии будут открыты горячие линии для людей, которые задумываются о самоубийстве как о способе "выхода из сложных жизненных ситуаций". На улицах городов и в общественном транспорте появилась социальная реклама, которая, как надеется власть Японии, поможет снизить количество самоубийств в стране.

В 2014 году в Японии почти 25,5 тысяч человек покончили жизнь самоубийством. Счеты с жизнью в Японии значительно чаще возводят мужчины, чем женщины. Суицид является главной причиной смертей среди молодежи (в возрастной группе от 15 до 34 лет).

Количество самоубийств в мире, по данным ВОЗ, составляет от 800 тысяч до миллиона в год. Это означает, что каждый день счеты с жизнью сводят около 3 тыс. людей. Согласно информации организации, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем за все войны и убийства вместе взятые. На суицид, по данным ВОЗ, приходится около половины всех насильственных смертей в мире.

Самое высокое количество самоубийств на 100 тысяч жителей - в Гайане (44,2), Южной Кореи (28,9) и Шри-Ланке (28,8). Меньше всего самоубийств происходит в странах с преимущественно мусульманским населением (Саудовская Аравия - 0,4, Кувейт - 0,9).