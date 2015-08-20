"Жги импорт": В Google Play появилась игра об уничтожении санкционных продуктов

Об этом пишет "Газета.ru".

«Россия в ответ на санкции ввела продовольственное эмбарго. Не пропусти контрабанду - держи границу на замке. Уничтожай запрещенные к ввозу продукты кликом по ним. Игра для каждого патриота своей страны», - говорится в описании к игре.

В магазине игра доступна бесплатно. В ходе игры пользователю предлагается уничтожать фрукты, овощи, мясные продукты и молочные изделия путем нажатия на них.

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Напомним, в России за минувшую неделю было уничтожено 550 тонн санкционной растительной пищевой продукции и 47 тонн контрабандной продукции животного происхождения, включая 576 килограмм продукции, ввезенной в ручной клади и багаже.