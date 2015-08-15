В России практически за неделю уничтожили более 870 тонн продуктов из ЕС

Специалисты Россельхознадзора с 6 августа задержали и уничтожили 871 тонну так называемой "санкционной продукции", запрещенной для ввоза на территорию РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На сегодняшний день задержано и уничтожено 550 тонн растительной пищевой продукции. Кроме того, задержана 321 тонна пищевой продукции животного происхождения", - говорится в сообщении. В сообщении ведомства отмечается, что 576 кг продукции незаконно перевозилось в ручной клади.

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Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте - после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций: США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня Путин заявил, что подписал указ о продлении на год меры в ответ на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года. Указ об уничтожении продуктов, попавших под российское продовольственное эмбарго, Путин подписал 29 июля. Непосредственно уничтожение санкционной продукции началось в России с 6 августа.