"Чтобы не украли": стало известно, почему в российском Ярославле на пустыре горит светофор (фото)

Городские власти объясняют, что нахождение объекта под напряжением — защита от кражи, сообщает РИА Новости.

По информации регионального отделения ОНФ, члены которого провели мониторинг состояния автомобильных дорог в Ярославле, светофор работает фактически на пустыре, где в 2014 году планировалось построить дорогу.

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Несмотря на то, что из-за недостатка финансирования эта идея осталась на бумаге, светофор все равно появился в месте предполагаемого пересечения улицы Строителей с улицей Бабича.

"Активисты Народного фронта изучили информацию, опубликованную на официальном сайте госзакупок, и подсчитали, что установленные в Ярославле светофоры стоят в среднем около 2 миллионов рублей. Возможно примерно столько было потрачено из бюджета города на покупку светофора на несуществующей дороге. Более того, бесполезный светофор работает, а это значит, что из казны тратятся деньги на его содержание", — говорится в сообщении.

Сообщается, что работающий светофор ущерба городскому бюджету не приносит, поскольку потребление электроэнергии незначительно за счет использования светодиодных ламп.

"Зато когда объект находится под напряжением — это гарантия, что светофор не украдут, а как показывает практика, в городе такие случаи нередки", — приводятся слова Шоронова.