Пришло время двигаться дальше и освободить себя.

Отказ от ненужных вещей не только поможет в борьбе с беспорядком в доме, но и снизит стресс в жизни. Если в вашей жизни до сих пор есть ненужные вещи, а на дворе уже 2025 год, то самое время от них избавиться.

Издание Your Tango назвало 11 вещей, от которых лучше избавиться в 2025 году.

Пакетики с соусами из ресторанов

Практически у каждого человека есть пакетики с соусами из ресторанов. Большинство людей собирают их на случай, если они понадобятся позже, или на худой конец, когда ресторан забудет положить их в заказ.

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Лекарство с истекшим сроком годности

Хранить в шкафу лекарства с истекшим сроком годности - не самое лучшее занятие. На самом деле, это может быть опасно. Со временем лекарства теряют свои свойства и могут привести к непредсказуемым последствиям, если их употребить. Хотя лекарства с истекшим сроком годности могут еще работать, не рекомендуется их пробовать, так как есть вероятность, что они не подействуют или, что еще хуже - могут навредить.

Открытки с благодарностью

Согласно исследованию, проведенному компанией IBIS World, продажи поздравительных открыток в период с 2019 по 2024 год сократились на 4,3%. Не говоря уже о рыночных проблемах, с которыми сталкивается отрасль в борьбе с цифровыми альтернативами. Все это заставляет некоторых задуматься о том, стоит ли делать этот жест благодарности.

Открытки со словами благодарности считаются хорошим жестом, но проще и экологичнее написать кому-то сообщение в социальных сетях или смс, чтобы поблагодарить за подарок.

Неиспользованные игрушки

Что может быть лучше для того, чтобы научить ваших детей тому, как правильно расставаться с вещами, чем пожертвовать их неиспользуемые игрушки на благотворительность. Вы можете научить своих детей смирению и состраданию к другим людям и в то же время научить их поддерживать чистоту в своем пространстве. Это также заставит их ценить то, что у них есть, и не принимать это как должное.

Если ваши дети будут вносить свой вклад в развитие общества, делая пожертвования, это также поможет сохранить окружающую среду. Исследование, проведенное организацией Material Focus, показало, что 7,5 миллиона электрических детских игрушек остаются неиспользованными в домах Великобритании, причем 72% из них все еще функционируют. Их можно отдать на благотворительность, а около 16% сломанных игрушек можно переработать.

Старые газеты

Горы старых газет в доме может привести к беспорядку и склонности к накопительству. Не говоря уже о том, что состояние газет со временем ухудшается, и когда вы захотите перечитать их или использовать, они могут рассыпаться.

Исследование Statista, проведенное в 2019 году, показало, что в США для переработки было извлечено около 2,8 миллиона тонн бумаги из старых газет. Это самый низкий показатель по переработке газет с 1995 года.

Меню из кафе и ресторанов, работающих на вынос

Онлайн-заказы, похоже, являются наиболее популярными в наше время. Бумажные меню утратили свою актуальность, а заказ через интернет быстрее, точнее и менее вреден для деревьев.

Факсимильные аппараты

Эти машины громкие, громоздкие и требуют вечности для передачи сообщения. Хотя факсимильные аппараты все еще используются для отправки документов по факсу в некоторые учреждения или офисы, держать такой аппарат у себя дома нет необходимости.

Согласно отчету Cognitive Market Research, мировой рынок факсимильных аппаратов оценивался в 1,5 миллиарда долларов в 2023 году, а к 2030 году ожидается рост на 3,6%. Но для дома это совершенно бесполезная технология, особенно если нет стационарного телефона, к которому он подключен.

Пластиковая посуда

Некоторые люди собирают пластиковую посуду из разных ресторанов. Со временем эти вещи накапливаются, и они занимают лишнее место кухне.

По данным организации Habits of Waste, в США ежегодно используется и выбрасывается около 40 миллиардов пластиковых вилок, ложек и ножей. По их оценкам, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.

Старые украшения

Пришло время распрощаться со старыми украшениями, особенно если они сломаны. Можно сократить количество отходов, сдавая на переработку старые украшения, которые больше не нужны или не используются.

Изношенная обувь

Ношение изношенной обуви может увеличить риск травм. Кроме того, если вы не носите правильную обувь, это может привести к ухудшению осанки и равновесия.

Тесс ДиНаполи из журнала Unsustainable утверждает, что большинству людей необходимо менять обувь каждые 8-12 месяцев, в зависимости от режима использования и типа обуви. Некоторые туфли изнашиваются настолько, что становятся опасными для человека.

Калькуляторы

Смартфоны и компьютеры теперь оснащены цифровыми калькуляторами, поэтому необходимость в физических калькуляторах отпала.

Ранее УНИАН писал, о чем говорит хлам на вашем столе.

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