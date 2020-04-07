Всеукраинская школа онлайн: учитель математики допустила ошибку в простейшей задаче (видео)

Причиной ошибки вероятно стала обычная невнимательность.

Учительницу математики, которая вела урок пятиклассникам в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», поймали на нелепой ошибке в простой операции вычитания.

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Согласно фрагменту видеоурока, который выложили в сети, преподаватель допустила ошибку в операции «30,2 - 2,2», и вместо очевидного ответа «28» написала на доске «18». Причиной ошибки вероятно стала обычная невнимательность.

Напомним, в Украине для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки из 11 предметов по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Речь идет об уроках по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология. Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.