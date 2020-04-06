В России новорожденного малыша назвали в честь COVID-19

Родители ребенка назвали это имя оригинальным.

В России новорожденного мальчика назвали в честь коронавируса. Это произошло в Кемеровской области в Новокузнецке.

Мальчик получил имя Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease), сообщает URA.Ru.

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Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не существовало ранее. Пара также считает имя Ковид, имеет сильную энергетику.

«Это не Ваня, Сана, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», - подчеркнули родители ребенка. По их мнению, имя принесет ребенку удачу в жизни.

Как сообщал ранее УНИАН, в честь смертельного вируса назвали ребенка и в Индии. Новорожденную девочку назвали Корона - в честь коронавирус COVID-19. Ее дядя объяснил, почему имя выбрали именно такое.