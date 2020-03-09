"Янукович – внук Брежнева": российский политолог рассказал "байку" о президенте-беглеце

Политолог отметил, что эта история может быть "полной чушью".

Есть байка о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович – внук бывшего главы Советского Союза Леонида Брежнева.

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Об этом в интервью журналисту, учредителю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил российский политолог Станислав Белковский.

"Ты знаешь байку о том, что Виктор Федорович Янукович – внук Брежнева?.. Байка заключается вот в чем. За Виктора Федоровича, когда тот сел в тюрьму, заступался космонавт [Георгий] Береговой. И было трудно объяснить, почему космонавт Береговой проявляет такую заинтересованность к судьбе никому не известного тогда Виктора Януковича. Вот так родилась байка, что Янукович – внебрачный сын Берегового. А про Берегового ходили слухи, что он – внебрачный сын Брежнева. И Янукович был внебрачным внуком Брежнева", – пояснил политолог.

Белковский согласился, что эта история может быть "полной чушью".