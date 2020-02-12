Драка мышей за крошку в метро: определено лучшее фото дикой природы за 2019 год

За снимок "Ссора на станции" британец Сэм Роули получил звание лучшего фотографа по версии зрителей.

Победителем конкурса Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award стал британец Сэм Роули, запечатлевший драку мышей за брошенную крошку, которую обронил пассажир в метро.

Читайте такжеВ ОАЭ провели конкурс красоты для верблюдов (видео)Об этом сообщается на сайте музея.

За снимок «Ссора на станции» он получил звание лучшего фотографа дикой природы по версии зрителей.

Как пишет PetaPixel, Роули рассказал, что в течение недели каждый вечер проводил несколько часов на разных станциях метро, чтобы дождаться хорошего кадра.

«Надеюсь, снимок показывает, что неожиданную драму можно обнаружить в самых обыденных частях городской среды», – отметил он.

Для пользовательского голосования организаторы конкурса отобрали 25 лучших снимков из 48 тысяч заявок из 100 стран.

Ранее УНИАН сообщал, как в Лондоне выбрали лучшие фотографии дикой природы за 2019 год.