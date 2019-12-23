Предновогоднее преступление: в Бердичеве двое 16-летних девушек выкрали более 100 банок красной икры

Полиция начала расследование.

В Бердичеве Житомирской области полиция начала расследование по факту кражи двумя несовершеннолетними более 100 банок красной икры.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 19 декабря в полицию поступила информация о краже из автомобиля жителя Бердичева 108 банок икры и около двух тысяч гривень.

На место происшествия выехали сотрудники полиции местного отделения.

«Правоохранители установили и разыскали причастных к происшествию. Ими оказались двое 16-летних девушек, которые накануне были в доме мужчины, которого обокрали», - говорится в сообщении.

Одна из девушек уже является обвиняемой по делу об имущественном преступлении. В содеянном подростки признались, похищенные вещи у них изъяты.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается.