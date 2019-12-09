Нализался глинтвейна: в Германии на рождественской ярмарке поймали пьяного енота (фото)

Зверек с трудом держался на ногах.

В немецком городе Эрфурт застрелили пьяного енота-полоскуна.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеВ США пьяный енот напугал местных жителей и загремел в полициюЗверька, который с трудом держался на ногах, заметили на рождественском рынке. По всей видимости, он нализался недопитого глинтвейна из стаканов, которые оставили посетители рынка.

По словам представителя полиции, енот был явно пьян. Он добавил, что тест на трезвость не проводился. Животное поймали и передали пожарным. Те отвезли енота местному охотнику, который его и застрелил.

Ранее УНИАН сообщал, как в пригороде Оттавы разгуливали пьяные еноты.