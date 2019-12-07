Блэкаут в Сочи: во время встречи Путина и Лукашенко выключился свет

В Сочи решается, будет ли интеграция России и Беларуси.

Сегодня, 7 декабря, в Сочи во время встречи президентов России и Беларуси внезапно выключился свет. Правда, его сразу же включили и переговоры не прекратились.

Как сообщает ТСН со ссылкой на российские СМИ, Путин во время инцидента сказал "Закончился", а Лукашенко пошутил – "Это все Дима Песков, я знаю" (речь о пресс-секретаре президента РФ).

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Ранее во время переговоров Лукашенко заявил, что требует равных условий с Россией в цене на газ и нефть, без этого не будет "союзного государства".

"Мы готовы и по $ 200 покупать газ и нефть покупать не по $ 63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $ 200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", - заявил Лукашенко.

Отметим, как сообщал УНИАН, встреча Путина и Лукашенко происходит на фоне массовых протестов в столице Беларуси Минске. Граждане протестуют против фактического поглощения Россией соседней страны.

Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о едином правительстве, парламенте, а также общем рынке нефти, газа и энергетики. Такую информацию распространили из посольства Беларуси в Москве.