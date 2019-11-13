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Нардеп от "Слуги народа" задекларировала "бесценную" кошку Марусю

20:57, 13 ноября 2019
Курьёзы
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Кошку нардеп записала в графу "ценное движимое имущество" / my.ua

Читайте также"Жду уже, когда Ляшко найдет клад": соцсети о выигрыше "радикала" в лотерею (фото, видео)Соответствующая декларация нардепа размещена в Едином государственном реестре деклараций.

Кошку Красносельская записала в графу «ценное движимое имущество», а в описании указала – «бесценная».

Стоит отметить, что в еще одной декларации за 2018 год перед назначением главой комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Краснопольская уже не указывала кошку Марусю.

"Бесценная" кошка Маруся попала в декларацию нардепа / скриншот

Как ранее сообщал УНИАН, экс-гендиректор «Укроборонпрома» «забыл» задекларировать два Range Rover и две квартиры.

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Теги: #декларация#Слуга народа