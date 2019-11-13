Нардеп от "Слуги народа" задекларировала "бесценную" кошку Марусю
20:57, 13 ноября 2019Курьёзы
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Декларация депутата размещена в Едином государственном реестре деклараций.
Кошку нардеп записала в графу "ценное движимое имущество" / my.ua
Народный депутат от партии «Слуга народа» Анастасия Красносельская внесла в свою электронную декларацию за 2018 год кошку Марусю.
Читайте также"Жду уже, когда Ляшко найдет клад": соцсети о выигрыше "радикала" в лотерею (фото, видео)Соответствующая декларация нардепа размещена в Едином государственном реестре деклараций.
Кошку Красносельская записала в графу «ценное движимое имущество», а в описании указала – «бесценная».
Стоит отметить, что в еще одной декларации за 2018 год перед назначением главой комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Краснопольская уже не указывала кошку Марусю.
"Бесценная" кошка Маруся попала в декларацию нардепа / скриншот
Как ранее сообщал УНИАН, экс-гендиректор «Укроборонпрома» «забыл» задекларировать два Range Rover и две квартиры.
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