Нардеп от "Слуги народа" задекларировала "бесценную" кошку Марусю

Декларация депутата размещена в Едином государственном реестре деклараций.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Анастасия Красносельская внесла в свою электронную декларацию за 2018 год кошку Марусю.

Читайте также"Жду уже, когда Ляшко найдет клад": соцсети о выигрыше "радикала" в лотерею (фото, видео)Соответствующая декларация нардепа размещена в Едином государственном реестре деклараций.

Кошку Красносельская записала в графу «ценное движимое имущество», а в описании указала – «бесценная».

Стоит отметить, что в еще одной декларации за 2018 год перед назначением главой комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Краснопольская уже не указывала кошку Марусю.

Как ранее сообщал УНИАН, экс-гендиректор «Укроборонпрома» «забыл» задекларировать два Range Rover и две квартиры.