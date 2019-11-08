Секс-ограбление по-английски: водитель грузовика "потерял" коллекцию на миллион

Продукцию для секс-шопа украли, когда водитель припарковал грузовик у обочины дороги.

В английском графстве Нортгемптоншир преступники обокрали грузовик с партией секс-игрушек общей стоимостью в миллион фунтов стерлингов.

Об этом сообщает местная газета Birmingham Mail.

Читайте такжеВлюбилась в сценарий: звезда сериала для детей ушла в порно

Инцидент произошел еще в ночь на 18 сентября. Водитель доставлял партию интимных товаров из города Филикстоу в магазины компании Rocks-Off Ltd, расположенные в Кеттеринге. По данным полиции, продукция была украдена в промежутке с 1:00 до 6:30 утра, когда водитель припарковал грузовик у обочины дороги.

В четверг, 7 ноября, полиция Нортгемптоншира опубликовала информацию о краже на официальной странице в Facebook. Сотрудники попросили очевидцев инцидента немедленно позвонить в полицию.

В сети сообщение полиции быстро стало «вирусным»:

«Очень жаль, что они так и не доставят свой товар. Думаю, многие покупатели расстроятся»;

«Где находился этот грузовик? Спрашиваю не для себя, а для друга»;

«Как всегда, комментаторы не разочаровали», - иронично подытожили полицейские.

Как сообщал УНИАН, пользователи сети посмеялись над анонимной стюардессой, которая забыла в номере гостиницы свою секс-игрушку.