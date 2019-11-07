Боевой Ляшко: топ лучших боев главного радикала Украины (видео)
Бывший народный депутат Олег Ляшко снова подрался. Политик часто становится участником конфликтов, которые перерастают в кулачные бои.
УНИАН вспомнил, когда, с кем и за что дрался Олег Ляшко.
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Ляшко vs Парубий
В 2010 году Олег Ляшко подрался во время прямого эфира одного из ток-шоу с Андреем Парубием. Тогда Ляшко отделался легким испугом.
Ляшко vs Мартынюк
В 2011 году Ляшко почувствовал на себе крепкие руки первого вице-спикера Адама Мартынюка. Драка возникла едва ли не на пустом месте. Ляшко хотел выступить с трибуны Рады, Мартынюк не предоставил ему такой возможности.
Лидер "Радикальной партии" очень обиделся и побежал к президиуму Рады, чтобы предъявить свои претензии Адаму Мартынюку. В свою очередь Мартынюк с Ляшко не церемонился схватил за горло и перебросил его через ограждение президиума.
Ляшко vs Шевченко
В 2014 году Александр Шевченко на глазах у журналистов Ляшко отправил в нокдаун с одного удара. Сначала депутаты потолкали друг друга, но с учетом роста и веса позиции у Шевченко были более выигрышными. На активные действия оппонента Ляшко сразу придумал сенсацию, заявив, что Шевченко устроил стычку на заказ.
Ляшко vs Бойко
В 2016 году Юрий Бойко ударил Ляшко кулаком в голову. Драка завязалась после того, как Ляшко обвинил Юрия Бойко в сотрудничестве с Кремлем. Радикал тогда пропустил точный хук, но устоял на ногах.
Ляшко vs Герус
Во вчерашней драке с Герусом Ляшко вышел сухим из воды. Причиной драки стали обвинения Олега Ляшко в сторону Андрея Геруса, что тот лоббирует импорт в Украину электричества из России.
Как сообщал УНИАН, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя". Инцидент записывали на видео.