Боевой Ляшко: топ лучших боев главного радикала Украины (видео)

Во вчерашней драке с Герусом Ляшко вышел сухим из воды.

Бывший народный депутат Олег Ляшко снова подрался. Политик часто становится участником конфликтов, которые перерастают в кулачные бои.

УНИАН вспомнил, когда, с кем и за что дрался Олег Ляшко.

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Ляшко vs Парубий

В 2010 году Олег Ляшко подрался во время прямого эфира одного из ток-шоу с Андреем Парубием. Тогда Ляшко отделался легким испугом.

Ляшко vs Мартынюк

В 2011 году Ляшко почувствовал на себе крепкие руки первого вице-спикера Адама Мартынюка. Драка возникла едва ли не на пустом месте. Ляшко хотел выступить с трибуны Рады, Мартынюк не предоставил ему такой возможности.

Лидер "Радикальной партии" очень обиделся и побежал к президиуму Рады, чтобы предъявить свои претензии Адаму Мартынюку. В свою очередь Мартынюк с Ляшко не церемонился схватил за горло и перебросил его через ограждение президиума.

Ляшко vs Шевченко

В 2014 году Александр Шевченко на глазах у журналистов Ляшко отправил в нокдаун с одного удара. Сначала депутаты потолкали друг друга, но с учетом роста и веса позиции у Шевченко были более выигрышными. На активные действия оппонента Ляшко сразу придумал сенсацию, заявив, что Шевченко устроил стычку на заказ.

Ляшко vs Бойко

В 2016 году Юрий Бойко ударил Ляшко кулаком в голову. Драка завязалась после того, как Ляшко обвинил Юрия Бойко в сотрудничестве с Кремлем. Радикал тогда пропустил точный хук, но устоял на ногах.

Ляшко vs Герус

Во вчерашней драке с Герусом Ляшко вышел сухим из воды. Причиной драки стали обвинения Олега Ляшко в сторону Андрея Геруса, что тот лоббирует импорт в Украину электричества из России.

Как сообщал УНИАН, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя". Инцидент записывали на видео.