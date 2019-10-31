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Для эмоциональной поддержки пострадавших: в американской прокуратуре будет работать лабрадор

20:41, 31 октября 2019
Курьёзы
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Во время присяги Хэтти положила правую лапу на книгу законов / фото Block Club Chicago

Об этом передает Associated Press.

Во время присяги Хэтти положила правую лапу на книгу законов.

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Лабрадор будет работать с 9 утра до 17 вечера. Она должна эмоционально поддерживать детей и других пострадавших, которые имеют психологические проблемы.

Хэтти стала первой собакой для эмоциональной поддержки в прокуратуре. В целом собака должна обрабатывать около 200 случаев за год.

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Теги: #Чикаго