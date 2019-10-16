Обнял учительницу: в США семиклассника отстранили от уроков за "домогательства"

12-летний мальчик попросил учительницу по физкультуре не наказывать его и обнял ее.

В американском городе Вустер, штат Массачусетс, 12-летнего школьника отстранили от уроков за то, что он обнял учительницу физкультуры.

Об этом сообщает информационный портал NBC Boston.

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«Мне передали, что он облапал учителя. Меня это шокировало, я попросила рассказать подробнее. Тогда мне объяснили, что он обнял учительницу физкультуры», - рассказала мать Джули Ороско.

Сообщается, что мальчик дурачился с одноклассниками в спортзале, и педагог попросила его сесть на скамью.

«Тогда я подошел к ней, обнял и сказал "пожалуйста, не наказывайте меня", потому что мне нравилось играть. Я просто ее обнял, ничего такого не произошло», - объяснил школьник.

Спустя пять минут учительница разрешила ему вернуться в игру, но на следующем уроке его вызвали к директору. Ученика седьмого класса обвинили в домогательствах в отношении педагога и отстранили от занятий на десять дней, однако позже смягчили наказание до четырех дней.

Как сообщал УНИАН, в британском заведении Sirius Academy North в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир 14-летнюю Саммер Беркитт отстранили от уроков за то, что она в жару сняла пиджак в классе.