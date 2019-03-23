В Италии мигрант решил отблагодарить спасателей порцией гашиша

Работники пожарной службы такой щедрости не оценили.

В итальянском городе Кремона один из жителей, уроженец Марокко, вызвал спасательную службу из-за проблемы с окном своего дома.

Оно шаталось и при сильном ветре представляло угрозу для окружающих. Об этом сообщает ТСН.

Благодаря работе пожарной команды, проблема была ликвидирована. Благодарный марокканец попытался вознаградить спасателей гашишем, однако те сообщили о странном презенте полиции.

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Карабинеры, прибывшие на вызов, осмотрели дом мигранта и обнаружили в ней еще больше наркотиков. Мужчине теперь придется отвечать перед Фемидой за хранение и попытку сбыта запрещенных веществ.