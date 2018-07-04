В британском парламенте голосовой помощник Siri прервал выступление министра обороны (видео)
12:09, 04 июля 2018Курьёзы
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Посреди его выступления голосовой помощник начал выдавать информацию по запросу "Сирия".
Иллюстрация REUTERS
Во время выступления британского министра обороны Гэвина Уильямсона в парламенте произошел конфуз.
Голосовой помощник Siri перебил министра, в то время когда он говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. Посреди его выступления помощник начал выдавать информацию по запросу "Сирия".
"Я нашел кое-что в интернете по запросу "Сирия": Демократические силы Сирии поддерживают...", - перебил Уильямсона голос со смартфона.
Министр не растерялся и шутливо прокомментировал ситуацию.
"Творится что-то странное... Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой мобильный телефон", - сказал министр.
Видео The Guardian
Как сообщал УНИАН, голосовой помощник Siri назвал мировой хит Despacito гимном Болгарии.
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