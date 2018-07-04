В британском парламенте голосовой помощник Siri прервал выступление министра обороны (видео)

12:09, 04 июля 2018
Курьёзы
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Иллюстрация REUTERS

Голосовой помощник Siri перебил министра, в то время когда он говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. Посреди его выступления помощник начал выдавать информацию по запросу "Сирия".

"Я нашел кое-что в интернете по запросу "Сирия": Демократические силы Сирии поддерживают...", - перебил Уильямсона голос со смартфона.

Министр не растерялся и шутливо прокомментировал ситуацию.

"Творится что-то странное... Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой мобильный телефон", - сказал министр.

Видео The Guardian

Как сообщал УНИАН, голосовой помощник Siri назвал мировой хит Despacito гимном Болгарии.

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Теги: #Британия#парламент#курьез