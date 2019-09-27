48-летнего англичанина поймали на сексе с конусом (фото)

48-летний мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда его поймали на публичном сексе.

48-летнего англичанина Тревора Смита со спущенными штанами поймали на попытке заняться сексом с пластиковым конусом на северо-западной станции в Уигане (Манчестер, Англия).

Об этом пишет The Sun.

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Извращенца заметили местные железнодорожники и вызвали офицеров. Инцидент произошел в 21.30 часов, когда жители пригородной зоны возвращались домой с работы.

В суде очевидцы заявили, что заметили незнакомого мужчину, который пытался сесть ягодицами на конус для чистки.

«Я был в шоке. Я не видел ничего подобного за все время работы на железнодорожных вокзалах. Он был в месте, где любой, включая детей, мог зайти и увидеть его. Ему должно быть стыдно», – сказал один из железнодорожников.

Другой сотрудник железной дороги добавил, что заметил на лице Смита белый порошок и «очевидно, не знал, где и что он делает». Офицеры, прибывшие на место происшествия, нашли у нарушителя наркотики.

Как сообщал УНИАН, пользователи сети посмеялись над анонимной стюардессой, которая забыла в номере отеля свою секс-игрушку.