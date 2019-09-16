Ведущая "засветила" трусы в прямом эфире (видео)

Сама девушка спокойно отреагировала на инцидент.

25-летняя аргентинская телеведущая Сол Перес оказалась полураздета в прямом эфире.

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Это произошло, когда дизайнер Фабиан Медина Флорес поправил ее платье, обнажив полностью ноги девушки и показав ее трусы. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Eltrece.

Инцидент произошел на церемонии награждения работников телевидения в стране. Перес давала интервью ведущим мероприятия, одним из которых был Флорес, когда он приподнял подол ее платья и продемонстрировал нижнее белье.

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