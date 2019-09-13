Магнит для тараканов и диета из пиццы: в США прошла ежегодная Шнобелевская премия (видео)

Победителям вручили символическую статуэтку – одноразовый стаканчик, к которому приклеили зубную щетку, жевательную резинку и сигарету.

В Гарвардском университете состоялась 29 шутливая премия и в этом году ее посвятили привычкам.

Это – пародия на известную международную премию, и вручают ее за исследования, которые сначала заставляют засмеяться, а потом – задуматься, говорится в сюжете 1+1.

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В частности, международная группа ученых из шести стран выяснила: если намагнитить таракана, то он будет сохранять магнитные свойства дольше, чем живой. За это получили награду в области биологии.

А вот в медицинских университетах учиться станет значительно проще, если использовать кликеры, как при дрессировке собак, – говорят британские исследователи.

Еще одно важное исследование – как предотвратить развитие болезни с помощью диеты. Для этого нужно просто кушать пиццу. По крайней мере в этом уверен итальянский ученый Сильвано Галлус.

А еще ученые выяснили, что в Румынии – самые грязные деньги, а если держать перышко во рту – вы не станете счастливее.

Победителей выбрали в 10 номинациях. Им вручили символическую статуэтку – одноразовый стаканчик, к которому приклеили зубную щетку, жевательную резинку и сигарету. А еще денежный приз – 10 триллионов долларов. Правда, долларов Зимбабве, а это примерно 40 американских центов.

Как сообщал УНИАН, блогер из Голландии Тієс Гранцієр и его друг Говерт Чарльз Вільгельмус Джейкоб Свип были арестованы в США после того, как попытались проникнуть на территорию секретной военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.