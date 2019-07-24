Британский правительственный кот Ларри готовится ко встрече с новым премьером Джонсоном (видео)
19:14, 24 июля 2019Курьёзы
190 0
Борис Джонсон, который возглавил британское правительство, в своей резиденции встретит сотрудника, которого очень трудно поразить.
Британский правительственный кот Ларри готовится встречать нового премьера.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеХаризматичный, экстравагантный и прямолинейный: кто такой Борис Джонсон (видео)
Борис Джонсон, который возглавил британское правительство, в своей резиденции встретит сотрудника, которого очень трудно поразить. Он успел поработать с двумя предшественниками Джонсона, поздравить немало глав мировых государств и заставил британские СМИ рассуждать - действительно ли он умеет охотиться на мышей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter