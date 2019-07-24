Британский правительственный кот Ларри готовится ко встрече с новым премьером Джонсоном (видео)

Борис Джонсон, который возглавил британское правительство, в своей резиденции встретит сотрудника, которого очень трудно поразить.

Британский правительственный кот Ларри готовится встречать нового премьера. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеХаризматичный, экстравагантный и прямолинейный: кто такой Борис Джонсон (видео) Борис Джонсон, который возглавил британское правительство, в своей резиденции встретит сотрудника, которого очень трудно поразить. Он успел поработать с двумя предшественниками Джонсона, поздравить немало глав мировых государств и заставил британские СМИ рассуждать - действительно ли он умеет охотиться на мышей.

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