В Австралии подростки проехали тысячу километров на угнанной у родителей машине (видео)

В путешествие отправились парень 14-ти лет, двое 13-летних и 10-летняя девочка.

В Австралии подростки от десяти до четырнадцати лет проехали тысячу километров на угнанном у родителей автомобиле.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Один парень 14-ти лет, двое 13-летних и 10-летняя девочка отправились на рыбалку. Они взяли с собой удочки и наличные, а родителям оставили записку.

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Как сообщают СМИ, за почти сутки путешествия они несколько раз заправлялись, но не платили за бензин. Когда правоохранители остановили машину и попытались задержать юных беглецов, те отказались выходить и закрылась в машине.

Подробнее расспросить детей о путешествии полицейские смогут только в присутствии родителей, которые уже выехали. Тогда же будут определяться с наказанием.

«Они закрылись в машине, поэтому полиции пришлось применить дубинку, чтобы открыть машину и арестовать их. В будущем мы предъявим обвинение. Дело в том, что полиция будет иметь возможность опросить этих детей впоследствии», - прокомментировал инцидент инспектор полиции Даррен Уильямс.