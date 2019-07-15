«Ручной гиперлуп»: в соцсети показали самый эффективный способ перемещаться по Киеву в дождь (видео)

Парень сумел выбраться с киевской остановки общественного транспорта не промочив ноги.

В сети появилось впечатляющее видео с одной из транспортных остановок Киева. На нем можно видеть, как мужчина передвигается над затопленной дождем остановкой с помощью рук, повиснув на конструкции навеса. Таким образом он сумел выбраться из "ловушки" и не промочить ноги.

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Видео было опубликовано в Facebook проекта «Киев оперативный». «Самый эффективный способ перемещаться по Киеву, когда идет дождь», – отмечается в публикации.

В комментариях пользователи высоко оценили изобретательность и физическую форму героя видео. Многие отметили уместное музыкальное сопровождение ролика (музыкальную тему из приключенческого телешоу «Форт Буаяр»).

Комментаторы также раскритиковали городскую власть за неспособность справиться с проблемой затопления столицы в период сильных осадков.

Накануне сообщалось, что в Киеве мощный ливень превратил улицы в реки.