Изменения в Конституцию, драки и кнопкодавы: чем запомнится Верховная Рада 8 созыва (видео)

Самое время поностальгировать, чем запомнится этот созыв парламента.

Верховная Рада 8 созыва завершает свою работу.

Парламент выбирали в разгар войны на Донбассе, и в его состав вошло немало военных и активистов Майдана. После выборов в 2014 году была сформирована коалиция "Европейская Украина", которая просуществовала до февраля 2016 года. С тех пор Рада фактически работала без коалиции, что и стало причиной ее роспуска Зеленским.

Эта Рада признала Россию агрессором, а Крым и Донбасс - временно оккупированными территориями. Позже был принят закон о децентрализации, который дал больше возможностей регионам. Рада одобрила изменения в Конституцию, касающиеся ЕС и НАТО.

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Из нескольких попыток депутаты проголосовали за упрощение растаможки «евроблях». Также Рада приняла закон о языке. Однако, за эти годы в парламенте было рекордно много кнопкодавства, чаще всего кнопкодавила фракция БПП. Также, несмотря на обещания, депутаты не смогли снять с себя неприкосновенность.

Запомнится этот созыв и большим количеством курьезов. Барной, который вынес из зала заседаний тогдашнего премьера Яценюка; Надеждой Савченко, которая показала премьеру Гройсману средний палец в стенах парламента, а позже планировала подорвать и расстрелять Раду; Ириной Луценко, которая материлась с трибуны Верховной Рады. Традиционно не обошлось без драк, которые разбавляли серые депутатские будни.

Можно только гадать, что же принесет украинцам новый созыв.