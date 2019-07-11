Newsweek: Позиция Украины в поисках мира с угрожающей Россией слабая
Новый президент Украины Владимир Зеленский занимает свою должность менее чем два месяца. Но он уже делает шаги в направлении выполнения своей наиболее амбициозного предвыборного обещания – закончить изнурительный конфликт с Россией на украинском востоке.
«После смены администрации что-то сдвинулось с места. Эта неделя, возможно, будет переломным моментом», - сказал Newsweek заместитель председателя мониторинговой миссии в Украине ОБСЕ по вопросам отчетов и политических анализов Сокол Бега.
В конце июня украинская армия покинула свои позиции вдоль так называемой контактной линии, которая отделяет оккупированную часть Донбасса от других регионов страны. Военные отошли на 500 метров от нее. И это беспрецедентный шаг в войне, которая сопровождается постоянными нарушениями перемирия и обстрелами. Силы боевиков так называемой «ЛНР» якобы тоже отошли от своих позиций возле Станицы Луганской.
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Зеленский объявил, что эти события стали четким сигналом о том, что Минские соглашения были разблокированы, несмотря на все нарушения режима прекращения огня. Он также пообещал, что Украина скоро начнет отстраивать мост, который соединит оккупированные территории Донбасса с другими регионами. Во времена президентства Петра Порошенко правительство тоже годами обещал отстроить мост. Но ничего не происходило из-за рисков в сфере безопасности.
Вскоре после отвода войск Зеленский призвал возобновить переговоры с Россией и даже допустил прямой разговор с президентом Владимиром Путиным. Newsweek пишет, что в Украине собеседники рассказали изданию о невозможности всех этих событий при Порошенко. Он стал заложником собственной враждебной к России риторики и не мог идти на уступки. Зато Зеленский продемонстрировал, что конфликт на Востоке Украины не заморожен.
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«Зеленскому нужно показать, что он что-то делает», - сказал изданию на условиях анонимности европейский дипломат, который работает в Киеве.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал, что кроме желания Зеленского завершить войну, Киеву понадобится большая международная поддержка, если он хочет защитить свой суверенитет и вернуть захваченные российскими войсками территории.
«Существует два способа закончить войну: или победить в ней, или проиграть. Россия – непосредственная мировая угроза. И позиция Украины очень слабая», - сказал Огрызко.