Newsweek: Позиция Украины в поисках мира с угрожающей Россией слабая

После смены администрации в Киеве появились определенные сдвиги в направлении завершения войны, но украинской стороне понадобится большая международная поддержка для защиты своего суверенитета.

Новый президент Украины Владимир Зеленский занимает свою должность менее чем два месяца. Но он уже делает шаги в направлении выполнения своей наиболее амбициозного предвыборного обещания – закончить изнурительный конфликт с Россией на украинском востоке.

«После смены администрации что-то сдвинулось с места. Эта неделя, возможно, будет переломным моментом», - сказал Newsweek заместитель председателя мониторинговой миссии в Украине ОБСЕ по вопросам отчетов и политических анализов Сокол Бега.

В конце июня украинская армия покинула свои позиции вдоль так называемой контактной линии, которая отделяет оккупированную часть Донбасса от других регионов страны. Военные отошли на 500 метров от нее. И это беспрецедентный шаг в войне, которая сопровождается постоянными нарушениями перемирия и обстрелами. Силы боевиков так называемой «ЛНР» якобы тоже отошли от своих позиций возле Станицы Луганской.

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Зеленский объявил, что эти события стали четким сигналом о том, что Минские соглашения были разблокированы, несмотря на все нарушения режима прекращения огня. Он также пообещал, что Украина скоро начнет отстраивать мост, который соединит оккупированные территории Донбасса с другими регионами. Во времена президентства Петра Порошенко правительство тоже годами обещал отстроить мост. Но ничего не происходило из-за рисков в сфере безопасности.

Вскоре после отвода войск Зеленский призвал возобновить переговоры с Россией и даже допустил прямой разговор с президентом Владимиром Путиным. Newsweek пишет, что в Украине собеседники рассказали изданию о невозможности всех этих событий при Порошенко. Он стал заложником собственной враждебной к России риторики и не мог идти на уступки. Зато Зеленский продемонстрировал, что конфликт на Востоке Украины не заморожен.

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«Зеленскому нужно показать, что он что-то делает», - сказал изданию на условиях анонимности европейский дипломат, который работает в Киеве.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал, что кроме желания Зеленского завершить войну, Киеву понадобится большая международная поддержка, если он хочет защитить свой суверенитет и вернуть захваченные российскими войсками территории.

«Существует два способа закончить войну: или победить в ней, или проиграть. Россия – непосредственная мировая угроза. И позиция Украины очень слабая», - сказал Огрызко.