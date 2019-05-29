Сериал "Чернобыль": опубликован тизер финальной серии (видео)

Последняя серия сериала "Чернобыль" будет называться "Вечная память".

Опубликован тизер пятой серии мини-сериала "Чернобыль" под названием "Вечная память". Она выйдет в эфир 3 июня.

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Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале. В последнем эпизоде создатели сериала попытаются ответить на вопрос, почему произошла трагедия.

"Валерий, Борис и Ульяна будут рисковать своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле", - говорится в описании к последней серии сериала.

Ранее сообщалось, что мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base.