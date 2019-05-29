Сериал "Чернобыль": опубликован тизер финальной серии (видео)
17:20, 29 мая 2019Кино и музыка
154 0
Последняя серия сериала "Чернобыль" будет называться "Вечная память".
Опубликован тизер пятой серии мини-сериала "Чернобыль" под названием "Вечная память". Она выйдет в эфир 3 июня.
Читайте такжеГруппа "Ленинград" показала взрывной клип со свадьбой Шнурова (видео)
Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале. В последнем эпизоде создатели сериала попытаются ответить на вопрос, почему произошла трагедия.
"Валерий, Борис и Ульяна будут рисковать своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле", - говорится в описании к последней серии сериала.
Ранее сообщалось, что мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter