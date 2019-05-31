Сеть покорили ленивые детеныши панды, которые нежатся на солнце (видео)

Пользователям Интернета ролик понравился - за сутки его посмотрели почти 30 тысяч человек.

Видео ленивых игр маленьких панденят приобретает популярность в Сети.

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Как говорится в сюжете ТСН, кадры сняли в китайском городе Генде, там расположен один из центров разведения панд.

На видео видно, как 5 детенышей панды нежатся на солнце. Несколько самых активных малышей пытаются привлечь товарищей к игре, те сначала отвечают, но впоследствии начинают засыпать.

Пользователям Интернета ролик понравился - за сутки его посмотрели почти 30 тысяч человек.