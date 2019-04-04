Пару китайских панд переселяют в Данию (видео, фоторепортаж)

Накануне далекого путешествия панд осмотрели ветеринары и взяли анализы.

Панды из Китая переезжают в Данию за 24 миллиона долларов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В зоопарке Копенгагена бамбуковых медведей никогда не было, поэтому специально для них там построили дом. Его торжественно откроют на следующей неделе.

Накануне далекого путешествия панд осмотрели ветеринары и взяли анализы. Директор зоопарка в Дании заявил – приезд станет одним из важнейших событий в истории зоопарка.