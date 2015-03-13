Не желающий гулять кот-притворщик покорил Youtube актерским мастерством

12:59, 13 марта 2015
Курьёзы
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Не желающий выходить на прогулку кот-притворщик покорил пользователей Интернета своим актерским мастерством и изобретательностью.

За несколько месяцев видео набрало на YouTube более четырех миллионов просмотров / laginlib.org.ua

Чтобы не выходить на прогулку, питомец якобы падает в обморок или притворяется мертвым, как только хозяин надевает на него поводок.

Когда хозяева снимают поводок с кота, тот стремительно убегает.

Стоит отметить, что за несколько месяцев видео набрало на YouTube более четырех миллионов просмотров.

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