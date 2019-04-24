Финский пастор начал проводить встречи с прихожанами в баре

По словам священнослужителя, многим людям проще делиться своими проблемами в неформальной обстановке.

В Хельсинки пастор евангелическо-лютеранской церкви Виса Вильямаа начал устраивать встречи с прихожанами в барах.

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Как сообщает TJournal, ссылаясь на финское издание Apu, идея подобных встреч появилась у Вильямаа в прошлом году. Пастор понял, что многим людям проще делиться своими проблемами в неформальной обстановке.

Священнослужитель рассказал, что на первую встречу прихожан в баре Väinö Kallio пришли около 50 человек. По его словам, большинству из пришедших на мероприятие было около 30—40 лет, но было несколько 50-летних, в том числе и его отец.

«Наши вечера начинаются с выступления диджея, затем следует вступительное слово, после чего наступает период откровений. И поскольку мы находимся в баре, то в плане покупки напитков действуют обычные правила», – отметил Вильямаа.

Пастор считает, что разговоры в атмосфере бара помогают прихожанам быть более открытыми и видеть свои проблемы под другим ракурсом.

В 2017 году сообщалось, что в Брюсселе церковь Святой Екатерины решила продавать пиво, чтобы избежать сноса.