В России сотрудницу скорой помощи уволили за селфи на фоне пациентов

Фельдшер бригады скорой помощи в Кирове лишилась работы после того, как опубликовала в соцсети фотографии на фоне пациентов, сообщает региональный департамент здравоохранения, передает BBC.

Департамент проведет проверку по факту нарушения медицинской этики и разглашения врачебной тайны сразу после того, как стало известно, что сотрудница "скорой" разместила в интернете селфи на фоне пациентов, которое сопровождалось неуважительными комментариями.

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"Сейчас по данному факту комиссия работает. По ее итогам, как только будут выяснены все обстоятельства происшедшего, все виновные понесут наказание. Однако решение о том, что фельдшер будет уволена, уже принято", - сказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Кировской области Ольга Вагина.