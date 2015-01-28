Мусульманский священник назвал селфи грехом

Об этом во вторник, 27 января, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Daily Mail.

Популярный индонезийский клирик Феликс Сиау (Felix Siauw) опубликовал в своем Twitter серию записей, в которых объясняется, почему следует избегать селфи. Особенно он осудил фотографии, которые делают мусульманские женщины, назвав их «нечистыми».

Читайте такжеВ Индии трое студентов погибли, делая селфи на фоне поездаПо его словам, авторы селфи нуждаются в социальном признании, и фотографии помогают им чувствовать себя лучше других. «Мы подверглись худшему греху— высокомерию», — сказал он.

В ответ на его заявление сотни пользователей соцстей выложили селфи с хэштегом #Selfie4Siauw.