В России двое близнецов остались без отпуска из-за "одинакового" фото в паспорте

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал НТВ.

Семья Панченко, в которой пятеро детей, включая тройняшек, собиралась в отпуск в Таиланд. На границе с близнецами возникла проблема: миграционные службы заявили, что во всех паспортах вклеено одно и то же фото. В результате Яна и Макара не выпустили из страны, и на море полетел только их брат, имя которого телеканал не называет.

Дедушка мальчиков Игорь Сандрагайлов, оставшийся вместе с ними в Москве, пояснил, что загранпаспорта близнецам оформляли в двухмесячном возрасте. Братья, которые и сейчас очень похожи, тогда выглядели совсем одинаково. Вероятно, поэтому и возникла путаница с фото. В прошлом году дети по этим же документам летали в Египет и без проблем прошли контроль, но в этот раз пограничник не нашел различий.

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Яну и Макару, снятым с рейса, в срочном порядке оформили новые паспорта. Чтобы каждый точно получил документ со своим лицом, на этот раз мальчиков фотографировали в разной одежде. Неделю спустя дети благополучно вылетели в Таиланд.

Юрист Полина Крюкова рассказала телеканалу, что пограничники действительно имели право не выпустить из страны детей, у которых в паспортах приклеены не их фото. После возвращения родители тройняшек смогут подать в суд на сотрудников миграционной службы, перепутавших братьев при оформлении документов.