В Швеции голый полицейский арестовал преступника в сауне

Преступник, который был в бегах, помимо других преступлений, уклонялся от тюремного заключения за нападение при отягчающих обстоятельствах, поэтому арест был довольно опасным.

В Швеции полицейский совершил арест преступника, находившегося в розыске, во время отдыха в сауне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Как рассказали о курьезе в полиции, необычный арест произошел в пригороде Стокгольма Ринкебе. По словам пресс-секретаря полиции Карины Скагерлинд, офицер, который в тот момент не был при исполнении служебных обязанностей, отдыхал в сауне, когда обнаружил, что там же находится один из известных полиции преступников.

Читайте такжеБританская полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки и арестовала ее (видео)

Преступник, который был в бегах, помимо других преступлений, уклонялся от тюремного заключения за нападение при отягчающих обстоятельствах, поэтому арест был довольно опасным.

По словам Скагерлинд, опознав злоумышленника, "голый полицейский спокойно сказал ему, что он должен считать себя арестованным".

Пресс-секретарь сообщила, что офицер позвонил коллегам, чтобы они забрали беглеца, добавив, что "арест был лишен драматизма, а преступник не пытался бежать".

"Мы везде. Даже если вы не видите, мы здесь", - написала полиция в Facebook после инцидента, намекая на слабую видимость в сауне.