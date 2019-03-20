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В Киеве парашютист прыгнул с крыши многоэтажки и повис на фонарном столбе (фото)

13:59, 20 марта 2019
Курьёзы
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В Киеве парашютист повис на столбе после прыжка с многоэтажки / фото Информатор

Это случилось из-за того, что любитель экстрима и острых ощущений решил прыгнуть с крыши многоэтажного дома с парашютом. Все произошло 19 марта около 23:00, сообщает "Информатор".

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Мужчина зацепился парашютом за столб. Чтобы освободить его, понадобилась помощь спасателей. После того, как его спустили на землю, он рассказал, что занимается парашютным спортом.

Экстремал решил совершить очередной прыжок и выбрал для этого 30-этажный дом. Во время полета мужчина не рассчитал траекторию и повис на фонарном столбе. Сам он выбраться не смог. К счастью, парашютист не получил никаких травм и ушел домой.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в России парашютисты упали на электропровода.

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Теги: #Киев#прыжок с парашютом