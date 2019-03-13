В Одессе контрабандиста заставили несколько дней соскабливать маркировку с 12 тысяч китайских ножей

Таможенное оформление товара приостановили, так как заподозрили, что имеет место нарушение прав интеллектуальной собственности.

В Одессе таможенники заблокировали введение в оборот 12 тыс. контрафактных ножей, прибывших из Китая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской таможни ГФС, при осуществлении таможенного досмотра товаров, поступивших из Китая в Одесский морской порт, работники таможни обратили внимание на несоответствие маркировки товаров и информации, заявленной в таможенной декларации. Как отмечается, не соответствовали и приложенные к грузу документы.

В частности, на упаковку и непосредственно на кухонные ножи была нанесена известная марка Tramontina.

«Товары этой всемирно известной бразильской корпорации отличаются высоким качеством, которое гарантирует официальный производитель. Но документы не содержали ни одного упоминания о том, что производителем заявленных к оформлению товаров является знаменитая компания Tramontina S.A. Cutelaria», - рассказали в таможне.

Таможенное оформление товара приостановили, так как заподозрили, что имеет место нарушение прав интеллектуальной собственности.

Как пояснили в пресс-службе, во время проведения соответствующих мероприятий был приглашен официальный представитель владельца марки Tramontina в Украине, который подтвердил - обнаруженный товар является фальсифицированным.

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«Правообладатель и владелец товара воспользовались возможностью, предоставленной статьей 402 Таможенного кодекса Украины, и договорились восстановить нарушенные права путем механического удаления обозначение Tramontina на упаковке и товаре», - рассказали в ведомстве.

Другими словами, как пояснил представитель Одесской таможни, предприниматель в течение несколько дней в присутствии представителя компании Tramontina удалял маркировки. После данной процедуры правообладатель разрешил ввести в оборот 12 тыс. «обновленных» ножей – без наличия нанесенной торговой марки.

Представитель таможни уточнил УНИАН, что операция по удалению надписи состоялась на прошлой неделе.

«Для проведения экспертизы, согласований и других процедур требуется много времени», - пояснили в таможне.

Справка УНИАН. Фабрика Tramontina S.A. Cutelaria была основана в 1911 году. Расположена в г. Карлос Барбоса, штат Рио-Гранде до Сул. Производит различные виды ножей: универсальные ножи, профессиональные с сертификатом NSF (с антибактериальной защитой Microban), а также спортивные и раскладные ножи. Кроме того, на фабрике выпускаются мачете, вертела, столовые приборы, посуда, ножницы, кухонная утварь – кастрюли, формочки, сковороды с антипригарным покрытием Starflon, алюминиевые кастрюли и блюда.