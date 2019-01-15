Сладкая авария: в США на трассу вылилось больше 150 тысяч литров жидкого шоколада (фото)
11:58, 15 января 2019Курьёзы
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Курьезная авария произошла в штате Аризона, 14 января.
В США из-за аварии на трассе образовалась "река" из шоколада / фото twitter.com/Arizona_DPS
В американском штате Аризона перевернулся грузовик с прицепом-цистерной, перевозивший жидкий шоколад.
В результате аварии на дорогу вылилось более 150 тысяч литров шоколада, сообщает местное управление безопасности в Twitter.
"Это река шоколада, которая заблокировала/ разлилась в на трассе I-40 в районе 211 мили к востоку от Флагстафа. Автоцистерна, перевозившая 40 тысяч галлонов (1 американский галлон равен приблизительно 3,8 литра - УНИАН) жидкого шоколада, перевернулась. Это будет сладкая уборка!", - говорится в сообщении.
фото twitter.com/Arizona_DPS
Как сообщал УНИАН, в январе прошлого года в США из-за ДТП трассу засыпало долларами.
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