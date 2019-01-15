Сладкая авария: в США на трассу вылилось больше 150 тысяч литров жидкого шоколада (фото)

Курьезная авария произошла в штате Аризона, 14 января.

В американском штате Аризона перевернулся грузовик с прицепом-цистерной, перевозивший жидкий шоколад.

В результате аварии на дорогу вылилось более 150 тысяч литров шоколада, сообщает местное управление безопасности в Twitter.

"Это река шоколада, которая заблокировала/ разлилась в на трассе I-40 в районе 211 мили к востоку от Флагстафа. Автоцистерна, перевозившая 40 тысяч галлонов (1 американский галлон равен приблизительно 3,8 литра - УНИАН) жидкого шоколада, перевернулась. Это будет сладкая уборка!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе прошлого года в США из-за ДТП трассу засыпало долларами.