Деньги на дороге валяются: в США из-за ДТП трассу завалило долларами (видео)

В американском штате Иллинойс попал в аварию автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов.

В результате ДТП дорога была усыпана купюрами, сообщает UPI.

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Сообщается, что водитель легкового автомобиля, который вез деньги, не справился с управлением, и врезался в ограждение, после чего столкнулся с пикапом. Третий автомобиль, пытаясь избежать столкновения, также врезался в ограждение.

В результате ДТП проезжая часть оказалась покрыта купюрами номиналом 5, 10 и 20 долларов. Шоссе было закрыто для движения приблизительно на час, пока дорожные рабочие собирали банкноты.

Сколько именно денег было собрано после ДТП не уточняется.

Видео: baltimore.cbslocal.com