Деньги на дороге валяются: в США из-за ДТП трассу завалило долларами (видео)
Сколько именно денег было собрано на дороге после ДТП не уточняется.
В американском штате Иллинойс попал в аварию автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов.
В результате ДТП дорога была усыпана купюрами, сообщает UPI.
Читайте также"Дерево умерло": в США женщина вернула в магазин рождественскую елку
Сообщается, что водитель легкового автомобиля, который вез деньги, не справился с управлением, и врезался в ограждение, после чего столкнулся с пикапом. Третий автомобиль, пытаясь избежать столкновения, также врезался в ограждение.
В результате ДТП проезжая часть оказалась покрыта купюрами номиналом 5, 10 и 20 долларов. Шоссе было закрыто для движения приблизительно на час, пока дорожные рабочие собирали банкноты.
Сколько именно денег было собрано после ДТП не уточняется.