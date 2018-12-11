"Получил томос": соцсети взорвались шутками из-за "возвращения" Насирова
11 декабря Романа Насирова, подозреваемого в коррупции, суд восстановил в должности главы Госфискальной службы.
В сети активно комментируют эту новость, пишут, что клетчатые одеяла снова возвращаются в моду, и предлагают восстановить в должности беглеца Виктора Януковича.
Если Насиров снова на посту, то президентом может быть и Янукович.— Mariia Kriuchok (@Mariia_Doc) December 11, 2018
Научная юридическая фантастика по-украински.
Насиров восстановился на работе через суд...— Киевский 🇺🇦 (@Ale4kko) December 11, 2018
Янокович: А шо, так можно было?
Обновления Насирова на посту является одним из тайных пунктов решения Вселенского патриархата о предоставлении томоса Украине – источник— Олег в пальто (@olehpalto) December 11, 2018
Роман Насиров получил Томос о восстановлении в должности председателя ДФС— Господин Скоцький (@skotzkyi) December 11, 2018
Суд восстановил в должности и обязал Насирова вас удалить все шутки о клетчатий плед.— Ganusіn (@nusss1nn) December 11, 2018
Ждем, когда Окружной административный суд Киева восстановит в должности Януковича. Или Сталина. https://t.co/1UCBtCa1Ly— Ульяна Супрун (@usuprun) December 11, 2018
Ранее УНИАН собирал для вас остроумные реакции на скандальный судебный процесс над главой ГФС Романом Насировым.
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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.
Насиров инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – стст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.
Согласно версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил от этой должности.