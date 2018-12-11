"Получил томос": соцсети взорвались шутками из-за "возвращения" Насирова

В сети вспоминают клетчатое одеяло, под которым Насиров лежал во время заседания суда по его делу.

11 декабря Романа Насирова, подозреваемого в коррупции, суд восстановил в должности главы Госфискальной службы.

В сети активно комментируют эту новость, пишут, что клетчатые одеяла снова возвращаются в моду, и предлагают восстановить в должности беглеца Виктора Януковича.

Если Насиров снова на посту, то президентом может быть и Янукович.

Научная юридическая фантастика по-украински. — Mariia Kriuchok (@Mariia_Doc) December 11, 2018

Насиров восстановился на работе через суд...

Янокович: А шо, так можно было? — Киевский 🇺🇦 (@Ale4kko) December 11, 2018

Обновления Насирова на посту является одним из тайных пунктов решения Вселенского патриархата о предоставлении томоса Украине – источник — Олег в пальто (@olehpalto) December 11, 2018

Роман Насиров получил Томос о восстановлении в должности председателя ДФС — Господин Скоцький (@skotzkyi) December 11, 2018

Суд восстановил в должности и обязал Насирова вас удалить все шутки о клетчатий плед. — Ganusіn (@nusss1nn) December 11, 2018

Ждем, когда Окружной административный суд Киева восстановит в должности Януковича. Или Сталина. https://t.co/1UCBtCa1Ly — Ульяна Супрун (@usuprun) December 11, 2018

Ранее УНИАН собирал для вас остроумные реакции на скандальный судебный процесс над главой ГФС Романом Насировым.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насиров инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – стст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Согласно версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил от этой должности.