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"Получил томос": соцсети взорвались шутками из-за "возвращения" Насирова

19:39, 11 декабря 2018
Курьёзы
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Возвращение Насирова вызвало волну возмущения в соцсетях

В сети активно комментируют эту новость, пишут, что клетчатые одеяла снова возвращаются в моду, и предлагают восстановить в должности беглеца Виктора Януковича.

Ранее УНИАН собирал для вас остроумные реакции на скандальный судебный процесс над главой ГФС Романом Насировым.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насиров инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – стст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Согласно версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил от этой должности.

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Теги: #Насиров#ГФСУ