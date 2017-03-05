"Весь день под простынькой!": соцсети взорвались шутками из-за суда над Насировым

16:53, 05 марта 2017
Курьёзы
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Соцсети не устают активно обсуждать дело Насирова и делятся шутками относительно суда над председателем ГФС.

Соцсети смеются через суд над Насіровим / facebook.com

Адвокат Насирова во время заседания заявил, что глава фискальной службы в последнее время ничего не ел: ему "достался" бутерброд с сыром, которым с ним "поделился главный врач" заведения.

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Эти слова вызвали смех не только у журналистов во время судебного заседания, но и породили кучу новых шуток в соцсетях. УНИАН собрал для вас остроумные реакции на скандальный судебный процесс над Насировым.

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Напомним, сегодня около полуночи завершается 72-часовой срок для избрания меры пресечения председателю ГФС Насирову.

Как сообщал УНИАН, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

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Новость в сюжете: Дело Насирова
Теги: #суд#Насиров