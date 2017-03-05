"Весь день под простынькой!": соцсети взорвались шутками из-за суда над Насировым

Адвокат Насирова во время заседания заявил, что глава фискальной службы в последнее время ничего не ел: ему "достался" бутерброд с сыром, которым с ним "поделился главный врач" заведения.

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Эти слова вызвали смех не только у журналистов во время судебного заседания, но и породили кучу новых шуток в соцсетях. УНИАН собрал для вас остроумные реакции на скандальный судебный процесс над Насировым.

Появилось шокирующее фото пыток Насырова извергами из НАБУ: pic.twitter.com/n843m90vtq — Голос Донбасса (@donbassvoice) March 5, 2017

#Насыров Для чиновников и коррупционеров в продаже очки “НАСЫРОВА” :) pic.twitter.com/w7VWGjYEjL — RooPor :) (@RollPoli) March 5, 2017

а родовую горячку у Насирова еще не диагностировали? А то мало ли - вдруг он "Трое в лодке" Джерома К. Джерома не читал)) — Natalia Kapinus (@kapinusnatalia) March 5, 2017

Смех грех! Уровень адвокатов Насырова (8штук)..."Здесь даже нет оборудования, чтобы измерять кардиограмму!" — DANA TAUSCH (@2001Danata) March 5, 2017

Напомним, сегодня около полуночи завершается 72-часовой срок для избрания меры пресечения председателю ГФС Насирову.

Как сообщал УНИАН, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.