"Весь день под простынькой!": соцсети взорвались шутками из-за суда над Насировым
Соцсети не устают активно обсуждать дело Насирова и делятся шутками относительно суда над председателем ГФС.
Адвокат Насирова во время заседания заявил, что глава фискальной службы в последнее время ничего не ел: ему "достался" бутерброд с сыром, которым с ним "поделился главный врач" заведения.
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Эти слова вызвали смех не только у журналистов во время судебного заседания, но и породили кучу новых шуток в соцсетях. УНИАН собрал для вас остроумные реакции на скандальный судебный процесс над Насировым.
Краткое пособие по поведению в украинских судах!— Арсений Пушкаренко (@A_Pushkarenko) March 4, 2017
Когда же он потеряет свою актуальность...?#Насиров#суд#ДФСУpic.twitter.com/GXHS7Ru12F
#Насиров сегодня на пике славы. pic.twitter.com/ihc11s3pt7— Виктор Бентин (@bentinrom) March 4, 2017
Появилось шокирующее фото пыток Насырова извергами из НАБУ: pic.twitter.com/n843m90vtq— Голос Донбасса (@donbassvoice) March 5, 2017
#Насыров Для чиновников и коррупционеров в продаже очки “НАСЫРОВА” :) pic.twitter.com/w7VWGjYEjL— RooPor :) (@RollPoli) March 5, 2017
а родовую горячку у Насирова еще не диагностировали? А то мало ли - вдруг он "Трое в лодке" Джерома К. Джерома не читал))— Natalia Kapinus (@kapinusnatalia) March 5, 2017
Смех грех! Уровень адвокатов Насырова (8штук)..."Здесь даже нет оборудования, чтобы измерять кардиограмму!"— DANA TAUSCH (@2001Danata) March 5, 2017
Нардепы БПП приехали поддержать #Насироваpic.twitter.com/pXhXHU7Wb4— Bihus.info (@bihusinfo) March 5, 2017
Напомним, сегодня около полуночи завершается 72-часовой срок для избрания меры пресечения председателю ГФС Насирову.
Как сообщал УНИАН, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.