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В США две женщины в ожидании Черной пятницы стали лагерем под супермаркетом (видео)

15:40, 21 ноября 2018
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Тщательная подготовка к Черной пятнице. Шеррел Чао и Сидней Армстронг ночуют в палатке в теплой одежде и одеялах.

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Во время самой большой за год распродажи в стране женщины зарабатывают, ведь покупают вещи не для себя. Опытные шопперы принимают заказы на покупки от других людей и так имеют до тысячи долларов прибыли. Таким заработком занимаются уже 13 лет.

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Теги: #Черная пятница в США