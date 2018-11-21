В США две женщины в ожидании Черной пятницы стали лагерем под супермаркетом (видео)
15:40, 21 ноября 2018Курьёзы
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Женщины в Техасе ночуют в палатке в теплой одежде и одеялах.
В Техасе две дамы за несколько дней до начала скидок живут под супермаркетом
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Тщательная подготовка к Черной пятнице. Шеррел Чао и Сидней Армстронг ночуют в палатке в теплой одежде и одеялах.
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Во время самой большой за год распродажи в стране женщины зарабатывают, ведь покупают вещи не для себя. Опытные шопперы принимают заказы на покупки от других людей и так имеют до тысячи долларов прибыли. Таким заработком занимаются уже 13 лет.
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