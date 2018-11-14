Конфуз Лаврова в Сингапуре попал на видео

На видео можно увидеть, что Лавров явно озадачен подобным отношением к себе.

В Сингапуре представители президента Халимы Якоб оттеснили главу МИД РФ Сергея Лаврова вместе с делегацией, чтобы освободить больше места.

Об этом инциденте во время визита президента РФ Владимира Путина рассказал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

Читайте такжеЛавров споткнулся и упал на сцене перед своей лекцией о возможностях России (видео)

"Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура. Маленькая страна, места мало", – написал пропагандист под опубликованым роликом.

Судя по кадрам, глава МИД РФ был озадачен. "Не конфуз, а должны знать свое место", - пишут в комментариях под видео.

Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура.

Маленькая страна, места мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 ноября 2018 г.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров запнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей». Российский министр тут же стал героем шуток и мемов.