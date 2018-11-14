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Конфуз Лаврова в Сингапуре попал на видео

09:28, 14 ноября 2018
Курьёзы
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Сергей Лавров / REUTERS

В Сингапуре представители президента Халимы Якоб оттеснили главу МИД РФ Сергея Лаврова вместе с делегацией, чтобы освободить больше места.

Об этом инциденте во время визита президента РФ Владимира Путина рассказал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

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"Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура. Маленькая страна, места мало", – написал пропагандист под опубликованым роликом.

Судя по кадрам, глава МИД РФ был озадачен. "Не конфуз, а должны знать свое место", - пишут в комментариях под видео.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров запнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей». Российский министр тут же стал героем шуток и мемов.

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Теги: #конфуз#МИД РФ#Сергей Лавров