В сети нашли двойника Путина (фото)

В сети показали мужчину, похожего на Путина.

На развлекательном портале показали "китайского Владимира Путина". Мужчина похож на президента России.

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Это - 55-летний фермер-холостяк Ло Юаньпин. Он живет в деревне Лунцзюй, передает 9gag.

Отмечается, что из-за сходства с главой РФ мужчину приглашали на телевидение, однако это не повлияло на его материальное положение.

Ранее политтехнолог Алексей Голобуцкий подметил, что в оккупированном Крыму "засветились" "два разных" Путина.