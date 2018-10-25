В сети нашли двойника Путина (фото)
10:12, 25 октября 2018Курьёзы
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В сети показали мужчину, похожего на Путина.
Снимок набрал почти 1,5 млн лайков / фото instagram.com/9gag
На развлекательном портале показали "китайского Владимира Путина". Мужчина похож на президента России.
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Это - 55-летний фермер-холостяк Ло Юаньпин. Он живет в деревне Лунцзюй, передает 9gag.
Отмечается, что из-за сходства с главой РФ мужчину приглашали на телевидение, однако это не повлияло на его материальное положение.
Ранее политтехнолог Алексей Голобуцкий подметил, что в оккупированном Крыму "засветились" "два разных" Путина.
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