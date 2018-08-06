В оккупированном Крыму "засветились" "два разных" Путина (фото)
12:26, 06 августа 2018Курьёзы
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Ранее снимки с "разным Путиным" в аннексированном Крыму распространили росСМИ, среди которых "Российская газета".
Путин побывал в оккупированном Крыму / фото facebook.com/aleksej.golobuckij
Президент России Владимир Путин во время визита 4 августа в оккупированный Крым предстал в двух разных образах.
Это подметил политтехнолог Алексей Голобуцкий и написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото главы РФ.
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"В субботу в Крыму практически одновременно "засветились" два разных Путина: один - в церкви, второй - в театре, на оперном фестивале в Херсонесе", - говорится в его сообщении.
"Расплодились гады... Интересно, как их хоронить будут? Оптом в братской могиле?", "Новых двойников наделали", "Настоящий - мироточит...", - пишут комментаторы под фото.
Ранее пользователей сети рассмешило новое фото президента России Владимира Путина на Валааме.
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