В оккупированном Крыму "засветились" "два разных" Путина (фото)

Ранее снимки с "разным Путиным" в аннексированном Крыму распространили росСМИ, среди которых "Российская газета".

Президент России Владимир Путин во время визита 4 августа в оккупированный Крым предстал в двух разных образах.

Это подметил политтехнолог Алексей Голобуцкий и написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото главы РФ.

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"В субботу в Крыму практически одновременно "засветились" два разных Путина: один - в церкви, второй - в театре, на оперном фестивале в Херсонесе", - говорится в его сообщении.

"Расплодились гады... Интересно, как их хоронить будут? Оптом в братской могиле?", "Новых двойников наделали", "Настоящий - мироточит...", - пишут комментаторы под фото.

Ранее пользователей сети рассмешило новое фото президента России Владимира Путина на Валааме.